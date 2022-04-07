Коммунальщика из ХМАО накажут за упавшую в колодец девочку

Обвиняемый признал вину Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пыть-Яхе будут судить сотрудника МУП «Управление городского хозяйства», из-за которого 10-летняя девочка провалилась в колодец. Ребенок не заметил открытый люк, припорошенный снегом, сообщили пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Работник Управления городского хозяйства города Пыть-Ях обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Ненадлежащие меры по обеспечению безопасности систем тепловодоснабжения привели к тому, что 10-летняя жительница города провалилась в колодец, люк которого не был закрыт крышкой и присыпан снегом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Девочка упала 10 января этого года. По версии следствия обвиняемый не обеспечил своевременную проверку и осмотр состояния сетей, в том числе тепловых камер в 5 микрорайоне «Солнечный». Коммунальщик признал вину и выплатил пострадавшей компенсацию. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске 8-летний мальчик провалился под землю и попал в кипяток, который размыл грунт из-за порыва на трубопроводе горячей воды. Ребенка госпитализировали с ожогами ног.