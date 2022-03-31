Курс евро стал ниже, чем до санкций

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Валюта. Екатеринбург, киберпреступность, доллары, валюта, заработок в интернете
Доллар на Мосбирже торгуется по 83 рубля Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евро и доллар на Мосбирже продолжают падать: так, доллар стоит 83 рубля, а евро — 88 рублей впервые с 21 февраля. Соответствующие котировки опубликованы на сайте биржи.

«Евро — 88 рублей. Доллар — 83 рубля (-1,83%)», — говорится на сайте Мосбиржи.

Курс валют ранее начал резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении экспортировать газ за рубли. Несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей, и российский рубль начал отыгрывать потери, понесенные из-за жестких санкций. Ограничения западными странами вводились после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля.

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Евро и доллар на Мосбирже продолжают падать: так, доллар стоит 83 рубля, а евро — 88 рублей впервые с 21 февраля. Соответствующие котировки опубликованы на сайте биржи. «Евро — 88 рублей. Доллар — 83 рубля (-1,83%)», — говорится на сайте Мосбиржи. Курс валют ранее начал резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении экспортировать газ за рубли. Несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей, и российский рубль начал отыгрывать потери, понесенные из-за жестких санкций. Ограничения западными странами вводились после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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