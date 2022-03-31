Курс евро стал ниже, чем до санкций

Доллар на Мосбирже торгуется по 83 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евро и доллар на Мосбирже продолжают падать: так, доллар стоит 83 рубля, а евро — 88 рублей впервые с 21 февраля. Соответствующие котировки опубликованы на сайте биржи.

«Евро — 88 рублей. Доллар — 83 рубля (-1,83%)», — говорится на сайте Мосбиржи.

Курс валют ранее начал резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении экспортировать газ за рубли. Несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей, и российский рубль начал отыгрывать потери, понесенные из-за жестких санкций. Ограничения западными странами вводились после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля.