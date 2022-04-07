Текслер заставит ремонтировать челябинские дороги по гарантии

Алексею Текслеру каждую весну жители области жалуются на состояние дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заставит тех подрядчиков, чьи дороги разрушились после зимы, провести ремонтные работы по гарантии. Об этом глава региона написал в своем обращении к главам муниципалитетов в социальных сетях.

«Если на новой дороге появились проблемы с покрытием, они должны быть исправлены по гарантии. Если с этим будут проволочки, сообщайте мне. Буду заставлять переделывать», — обратился Текслер к главам муниципалитетов региона в своем telegram-аккаунте.

В этом же обращении губернатор отметил, что начинать ремонт горячим асфальтом пока рано, однако необходимо уже сейчас отметить все критические точки, начать текущий ремонт. Как только позволит погода, сразу приниматься за полноценные работы. Также губернатор обратил внимание на большое количество дорожных проектов в 2022 году на территории области. Он заверил, что все они будут реализованы.

В своем обращении губернатор напомнил главам муниципалитетов, что те из них, кто оперативно работает, готовит проектно-сметную документацию и направляет ресурсы на софинансирование ремонтов дорог, могут рассчитывать на выделение дополнительных средств. Планы по ремонту дорог можно увидеть на специальной карте на сайте миндортранса.