В ДНР отказались от услуг ОБСЕ

08 апреля 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

В ДНР подготовили проект о прекращении деятельности СММ ОБСЕ в республике Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дальнейшая деятельность СММ ОБСЕ на территории ДНР не соответствует более уставным документам организации и не имеет правовых оснований. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. «31 марта состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором страны-участницы данной организации не достигли консенсуса по поводу дальнейшей судьбы СММ ОБСЕ. Это означает, что ее дальнейшая деятельность не соответствует более уставным документам организации и не имеет правовых оснований. Продолжение своего пребывания на территории ДНР и того, что даже не предпринимается попыток сворачивания миссии, сотрудники СММ ОБСЕ объяснили какими-то невнятными аргументами про административный статус полевой операции ОБСЕ. Но никакого такого статуса документами организации не предусмотрено», — сообщается в telegram-канале МИД ДНР. Также сообщается, что Министерством иностранных дел ДНР уже подготовлен проект постановления Государственного комитета обороны о признании неправомерной дальнейшей деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики. Никонорова выразила надежду, что этот проект будет рассмотрен оперативно. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявлял, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. В Минобороны РФ ранее сообщалось, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дальнейшая деятельность СММ ОБСЕ на территории ДНР не соответствует более уставным документам организации и не имеет правовых оснований. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. «31 марта состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором страны-участницы данной организации не достигли консенсуса по поводу дальнейшей судьбы СММ ОБСЕ. Это означает, что ее дальнейшая деятельность не соответствует более уставным документам организации и не имеет правовых оснований. Продолжение своего пребывания на территории ДНР и того, что даже не предпринимается попыток сворачивания миссии, сотрудники СММ ОБСЕ объяснили какими-то невнятными аргументами про административный статус полевой операции ОБСЕ. Но никакого такого статуса документами организации не предусмотрено», — сообщается в telegram-канале МИД ДНР. Также сообщается, что Министерством иностранных дел ДНР уже подготовлен проект постановления Государственного комитета обороны о признании неправомерной дальнейшей деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики. Никонорова выразила надежду, что этот проект будет рассмотрен оперативно. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявлял, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. В Минобороны РФ ранее сообщалось, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года.