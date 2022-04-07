07 апреля 2022

В Новом Уренгое дома раскрасят в цвета российского флага. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Световое шоу ко Дню России на Площади 1905 года. Екатеринбург , триколор, флаг россии, город екатеринбург, проспект ленина
Ожидается, что в июне покрасят первый дом в цвет флага РФ Фото:

Многоэтажные дома в Новом Уренгое покрасят в цвет государственного флага Российской Федерации. Ожидается, что первый дом, окрашенный в российский триколор, горожане увидят уже в июне, сообщил URA.RU приближенный к мэрии источник.

«В Новом Уренгое будут красить дома после капитального ремонта в цвет российского флага. Пока что первый такой дом появится на южной части города, по проспекту Губкина 11. Планируется все на июнь месяц», — рассказал инсайдер агентства.

В пресс-службе администрации города агентству сообщили, что пока не известно, в какие цвета будет покрашен дом. «Действительно, капитальный ремонт дома планируется. Однако дизайн фасада еще не определен», — уточнили в мэрии.

Проспект Губкина 11, Новый Уренгой

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Многоэтажные дома в Новом Уренгое покрасят в цвет государственного флага Российской Федерации. Ожидается, что первый дом, окрашенный в российский триколор, горожане увидят уже в июне, сообщил URA.RU приближенный к мэрии источник. «В Новом Уренгое будут красить дома после капитального ремонта в цвет российского флага. Пока что первый такой дом появится на южной части города, по проспекту Губкина 11. Планируется все на июнь месяц», — рассказал инсайдер агентства. В пресс-службе администрации города агентству сообщили, что пока не известно, в какие цвета будет покрашен дом. «Действительно, капитальный ремонт дома планируется. Однако дизайн фасада еще не определен», — уточнили в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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