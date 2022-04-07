Ожидается, что в июне покрасят первый дом в цвет флага РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многоэтажные дома в Новом Уренгое покрасят в цвет государственного флага Российской Федерации. Ожидается, что первый дом, окрашенный в российский триколор, горожане увидят уже в июне, сообщил URA.RU приближенный к мэрии источник.

«В Новом Уренгое будут красить дома после капитального ремонта в цвет российского флага. Пока что первый такой дом появится на южной части города, по проспекту Губкина 11. Планируется все на июнь месяц», — рассказал инсайдер агентства.

В пресс-службе администрации города агентству сообщили, что пока не известно, в какие цвета будет покрашен дом. «Действительно, капитальный ремонт дома планируется. Однако дизайн фасада еще не определен», — уточнили в мэрии.

Проспект Губкина 11, Новый Уренгой Фото источника агентства