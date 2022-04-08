Минобороны РФ: националисты убивают голодных жителей Харькова

Националисты открывают огонь на поражение по мирным жителям Харькова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты расстреливают мирных жителей Харькова, которые вылезают из своих убежищ в поисках еды. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В Харькове, оставшееся в городе местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости», — говорится в заявлении Минобороны. Действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к украинцам и свидетельствуют о пренебрежении всеми нормами морали, подчеркнули в министерстве.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.