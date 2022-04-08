08 апреля 2022

Минобороны РФ: националисты убивают голодных жителей Харькова

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, украина, мариуполь
Националисты открывают огонь на поражение по мирным жителям Харькова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты расстреливают мирных жителей Харькова, которые вылезают из своих убежищ в поисках еды. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В Харькове, оставшееся в городе местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости», — говорится в заявлении Минобороны. Действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к украинцам и свидетельствуют о пренебрежении всеми нормами морали, подчеркнули в министерстве.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

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Украинские националисты расстреливают мирных жителей Харькова, которые вылезают из своих убежищ в поисках еды. Об этом сообщает Министерство обороны России. «В Харькове, оставшееся в городе местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости», — говорится в заявлении Минобороны. Действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к украинцам и свидетельствуют о пренебрежении всеми нормами морали, подчеркнули в министерстве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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