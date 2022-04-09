Лидер ЕС требует Киев доказать непричастность к событиям в Буче

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимира Зеленского попросили доказать, что произошедшее в Буче не инсценировка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава европейского правительства потребовал от него доказательств непричастности Киева к произошедшему в Буче. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Ведущий политик ЕС хотел получить от президента Украины доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценировкой», — сообщает газета. На вопрос журналиста, является ли этот политик из ЕС главой европейского правительства, Зеленский ответил утвердительно.

Ранее украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком и провокацией ВСУ, которая поддерживается западными СМИ. В субботу в ведомстве сообщили, что украинские националисты готовят новую провокацию в Ирпене Киевской области.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Военнослужащие РФ ведут себя уважительно по отношению к мирным жителям и пленным, при этом украинские националисты пытают российских солдат, сообщает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава европейского правительства потребовал от него доказательств непричастности Киева к произошедшему в Буче. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild. «Ведущий политик ЕС хотел получить от президента Украины доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценировкой», — сообщает газета. На вопрос журналиста, является ли этот политик из ЕС главой европейского правительства, Зеленский ответил утвердительно. Ранее украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком и провокацией ВСУ, которая поддерживается западными СМИ. В субботу в ведомстве сообщили, что украинские националисты готовят новую провокацию в Ирпене Киевской области. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Военнослужащие РФ ведут себя уважительно по отношению к мирным жителям и пленным, при этом украинские националисты пытают российских солдат, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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