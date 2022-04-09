МО РФ: Украина готовит новую провокацию с массовым убийством

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Украинские националисты готовят провокацию в Ирпене Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты готовят новую провокацию, чтобы обвинить российский военных в массовом убийстве мирных жителей в Ирпене Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«По подтвержденным данным, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. Подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад», — передает военное ведомство в своем telegram-канале.

Как уточняет Минобороны, сотрудники СБУ намерены доставить из морга в подвал одного из зданий на окраине Ирпени тела местных жителей, которые погибли от выстрелов украинской артиллерии. Также в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ планируют организовать постановку со стрельбой и уничтожением якобы российских военных, прибывших в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России». Украинская сторона будет использовать для этого тела пленных российских военнослужащих, которых националисты убили в ходе пыток. Видео будут распространяться в западных СМИ.

Ранее украинские СМИ начали тиражировать кадры, якобы демонстрирующие массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком, который поддерживается западными СМИ. Российские эксперты из МГИМО с помощью соцсетей подтвердили, что это провокация ВСУ.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей независимых республик, пишет RT. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».

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Украинские националисты готовят новую провокацию, чтобы обвинить российский военных в массовом убийстве мирных жителей в Ирпене Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «По подтвержденным данным, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. Подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Как уточняет Минобороны, сотрудники СБУ намерены доставить из морга в подвал одного из зданий на окраине Ирпени тела местных жителей, которые погибли от выстрелов украинской артиллерии. Также в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ планируют организовать постановку со стрельбой и уничтожением якобы российских военных, прибывших в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России». Украинская сторона будет использовать для этого тела пленных российских военнослужащих, которых националисты убили в ходе пыток. Видео будут распространяться в западных СМИ. Ранее украинские СМИ начали тиражировать кадры, якобы демонстрирующие массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком, который поддерживается западными СМИ. Российские эксперты из МГИМО с помощью соцсетей подтвердили, что это провокация ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей независимых республик, пишет RT. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства преступлений националистов и сочувствующих им чиновников собирает и публикует общественный проект «Трибунал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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