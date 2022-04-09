Военные ДНР зачистили большую часть Мариупольского порта

Спецкор сообщил о 70-типроцентной зачистке морпорта в Мариуполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Национальная милиция ДНР зачистила более 70% морского порта Мариуполя от украинских националистов. Об этом telegram-каналу WarGonzo сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

«Передовые подразделения пятой бригады Национальной милиции ДНР не просто зашли в Мариупольский порт. По нашим данным, им уже удалось зачистить более 70% порта», — говорит Пегов в видео.

Ранее «Пятый канал» сообщал о том, что мирные жители Мариуполя помогают войскам ДНР в зачистке города от боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Помимо этого, военные РФ и ДНР эвакуировали более 80 жителей города из зоны возможных обстрелов со стороны украинских националистов.

Вооруженные силы Донецкой народной республики совместно с армией РФ освобождают украинские города в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции по защите территорий Донбасса 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.