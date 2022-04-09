Военные ДНР зачистили большую часть Мариупольского порта

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Спецкор сообщил о 70-типроцентной зачистке морпорта в Мариуполе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Национальная милиция ДНР зачистила более 70% морского порта Мариуполя от украинских националистов. Об этом telegram-каналу WarGonzo сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

«Передовые подразделения пятой бригады Национальной милиции ДНР не просто зашли в Мариупольский порт. По нашим данным, им уже удалось зачистить более 70% порта», — говорит Пегов в видео.

Ранее «Пятый канал» сообщал о том, что мирные жители Мариуполя помогают войскам ДНР в зачистке города от боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Помимо этого, военные РФ и ДНР эвакуировали более 80 жителей города из зоны возможных обстрелов со стороны украинских националистов.

Вооруженные силы Донецкой народной республики совместно с армией РФ освобождают украинские города в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции по защите территорий Донбасса 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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Национальная милиция ДНР зачистила более 70% морского порта Мариуполя от украинских националистов. Об этом telegram-каналу WarGonzo сообщил военный корреспондент Семен Пегов. «Передовые подразделения пятой бригады Национальной милиции ДНР не просто зашли в Мариупольский порт. По нашим данным, им уже удалось зачистить более 70% порта», — говорит Пегов в видео. Ранее «Пятый канал» сообщал о том, что мирные жители Мариуполя помогают войскам ДНР в зачистке города от боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Помимо этого, военные РФ и ДНР эвакуировали более 80 жителей города из зоны возможных обстрелов со стороны украинских националистов. Вооруженные силы Донецкой народной республики совместно с армией РФ освобождают украинские города в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции по защите территорий Донбасса 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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