Армия РФ эвакуировала жителей Мариуполя из-под огня националистов

Российские военные продолжают эвакуировать мирное население Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военные РФ и ДНР эвакуировали более 80 жителей Мариуполя из зоны возможных обстрелов со стороны украинских националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие Вооруженных сил РФ и Народной милиции ДНР обеспечили эвакуацию мирных жителей Левобережного района Мариуполя, где еще остается опасность обстрелов боевиками националистических батальонов», — рассказали в военном ведомстве ТАСС. Всего из подвалов домов, которые находятся рядом с линией соприкосновения, вывезены 80 человек, среди них — 14 детей.

Там уточнили, что эвакуированных доставили в безопасные места. Тем, кто пострадал от обстрелов, российские военные оказали медицинскую помощь. Эвакуация жителей Мариуполя продолжается. Как ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, российская армия освободила Мариуполь на 98%.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине 24 февраля. Главные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. В различных СМИ и telegram-каналах появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей. Так ВСУ обстреляли школу в городе Рубежное (ДНР) во время эвакуации людей, а также храм в селе Варваровка (ЛНР) во время молебна. В пятницу украинские националисты ударили ТРК «Точка-У» по Краматорску во время эвакуации мирных жителей, напоминает RT.