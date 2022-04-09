Москалькова отчиталась об обмене военнопленными с Украиной

10 апреля 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

32 российских водителя вернулись в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Россию вернулись 32 дальнобойщика, которые ранее удерживались украинской стороной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «При участии института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошел обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси», — написала Москалькова в Telegram. По ее словам, российские власти намерены возвратить еще 90 дальнобойщиков. Ранее Татьяна Москалькова говорила о том, что некоторые россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев из-за спецоперации РФ на Украине. Она рассказала историю одного русского дальнобойщика, который ехал из ФРГ в Бельгию за грузом, и на парковке ему разбили фары. На Украине проходит спецоперация РФ, которая началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Россию вернулись 32 дальнобойщика, которые ранее удерживались украинской стороной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «При участии института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошел обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси», — написала Москалькова в Telegram. По ее словам, российские власти намерены возвратить еще 90 дальнобойщиков. Ранее Татьяна Москалькова говорила о том, что некоторые россияне, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев из-за спецоперации РФ на Украине. Она рассказала историю одного русского дальнобойщика, который ехал из ФРГ в Бельгию за грузом, и на парковке ему разбили фары. На Украине проходит спецоперация РФ, которая началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре.