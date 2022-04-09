Автоэксперт рассказал, когда лучше переходить на летнюю резину

10 апреля 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Автоэксперт рассказал, при какой температуре воздуха нужно менять зимнюю резину на летнюю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобилистам можно менять зимнюю резину на летнюю, когда температура воздуха на улиц достигает +5 градусов. Об этом рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов. «Если говорить про зимнюю резину, которая в настоящее время делается из более мягких составов, она нормально работает до температуры плюс пять градусов. Когда температура становится выше этого значения, очень резко, в разы увеличивается износ протектора. Практически каждый градус повышения температуры (выше плюс пяти градусов, — ред.) увеличивает износ примерно на десять процентов», — рассказал эксперт, уточнив, что это касается шин, у которых нет шипов, передает радио Sputnik. Если у зимней резины есть шипы, «переобуваться» следует раньше, так как такая резина выполняет свою функцию только тогда, когда на дорогах есть лед. В противном случае тормозной путь на шипованной резине увеличивается, контакт шипов с асфальтом приводит к тому, что они отрываются из резины. После такого негативного воздействия на шипы, у шин значительно ухудшаются тормозные свойства. Эксперт посоветовал менять зимнюю шипованную резину, когда на дорогах становится чисто. По словам руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, менять зимнюю резину на летнюю следует в мае. Автоэксперт, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин придерживается такого же мнения. Он считает, что менять шины нужно, когда ночью уже не будет минусовых температур. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Автомобилистам можно менять зимнюю резину на летнюю, когда температура воздуха на улиц достигает +5 градусов. Об этом рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов. «Если говорить про зимнюю резину, которая в настоящее время делается из более мягких составов, она нормально работает до температуры плюс пять градусов. Когда температура становится выше этого значения, очень резко, в разы увеличивается износ протектора. Практически каждый градус повышения температуры (выше плюс пяти градусов, — ред.) увеличивает износ примерно на десять процентов», — рассказал эксперт, уточнив, что это касается шин, у которых нет шипов, передает радио Sputnik. Если у зимней резины есть шипы, «переобуваться» следует раньше, так как такая резина выполняет свою функцию только тогда, когда на дорогах есть лед. В противном случае тормозной путь на шипованной резине увеличивается, контакт шипов с асфальтом приводит к тому, что они отрываются из резины. После такого негативного воздействия на шипы, у шин значительно ухудшаются тормозные свойства. Эксперт посоветовал менять зимнюю шипованную резину, когда на дорогах становится чисто. По словам руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, менять зимнюю резину на летнюю следует в мае. Автоэксперт, специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин придерживается такого же мнения. Он считает, что менять шины нужно, когда ночью уже не будет минусовых температур.