Жители Мелитополя переходят с гривны на рубли

В Мелитополе активно расплачиваются рублями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе растет спрос на российские рубли, на них уже можно купить бензин. Город ранее перешел под контроль российских войск.

«Спрос на рубли растет. Литр 95-го бензина сегодня можно купить за 80 рублей, 92-й продают по 78 рублей. Предприниматели ездят за товарами в Крым и завозят их сюда», — сообщает РИА «Новости».

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.