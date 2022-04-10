Жители Мелитополя переходят с гривны на рубли

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Деньги. Курган, мелочь, деньги, падение рубля, монета, рубль
В Мелитополе активно расплачиваются рублями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе растет спрос на российские рубли, на них уже можно купить бензин. Город ранее перешел под контроль российских войск.

«Спрос на рубли растет. Литр 95-го бензина сегодня можно купить за 80 рублей, 92-й продают по 78 рублей. Предприниматели ездят за товарами в Крым и завозят их сюда», — сообщает РИА «Новости».

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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В Мелитополе растет спрос на российские рубли, на них уже можно купить бензин. Город ранее перешел под контроль российских войск. «Спрос на рубли растет. Литр 95-го бензина сегодня можно купить за 80 рублей, 92-й продают по 78 рублей. Предприниматели ездят за товарами в Крым и завозят их сюда», — сообщает РИА «Новости». Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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