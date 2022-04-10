Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися

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Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов Фото:

Выборы президента в Южной Осетии состоялись. По данным Центральной избирательной комиссиям, явка на голосование превысила 50%.

«Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50%, выборы состоялись», — приводит РИА «Новости» данные ЦИК. На пост президента претендуют нынешний глава Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев. Также среди кандидатов присутствуют лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и экс-депутат Дмитрий Тасоев.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявил, что государство готово взять пример с Крыма и войти в состав России. Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума среди граждан полуострова.

Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики, но пока не предпринималось юридических шагов по этому поводу. Грузия и США выступили против инициативы Южной Осетии провести референдум.

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Выборы президента в Южной Осетии состоялись. По данным Центральной избирательной комиссиям, явка на голосование превысила 50%. «Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50%, выборы состоялись», — приводит РИА «Новости» данные ЦИК. На пост президента претендуют нынешний глава Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев. Также среди кандидатов присутствуют лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и экс-депутат Дмитрий Тасоев. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявил, что государство готово взять пример с Крыма и войти в состав России. Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума среди граждан полуострова. Южная Осетия является независимым и частично признанным государством. В Кремле отмечали, что с уважением относятся к желанию республики, но пока не предпринималось юридических шагов по этому поводу. Грузия и США выступили против инициативы Южной Осетии провести референдум.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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