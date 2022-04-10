Военные РФ уничтожили штаб нацбатальона, Литва обучит военных ВСУ. Главное о спецоперации 10 апреля

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, пожар, армия, военные, днр, ополченец, огонь, зачистка, доброволец, народная милиция, волноваха, z войска
В Мариуполе российские военные и бойцы ДНР освободили экипажи судов, захваченных националистами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил госнаграды участникам специальной операции на Украине. Бойцы ДНР и солдаты РФ эвакуировали 47 членов экипажей двух иностранных кораблей, блокированных «Азовом» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) в порту Мариуполя. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 апреля.

  • Российская армия ударом высокоточных ракет уничтожила штаб национального батальона «Днепр». Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ударами высокоточных ракет также были уничтожены пусковые установки украинских ЗРК С-300 в Николаевской области.
  • Во время очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной на родину удалось вернуться четырем сотрудникам госкорпорации «Росатом». О том, что четверо сотрудников «Росатома» стали заложниками Киева, стало известно в конце марта.
  • Командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что военных инструкторов Украины научат обращаться с западным вооружением в Литве. Генерал-лейтенант заявил, что Литве необходимо, чтобы солдаты и подразделения США были на территории страны.
  • Бойцы Донецкой народной Республики совместно с военными РФ эвакуировали 47 членов экипажей двух иностранных кораблей, блокированных националистами «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) в порту Мариуполя.
  • Германия планирует передать Украине бронетранспортеры Marder, которые производились в 1970-е годы. Первые 20 Marder могут быть доставлены в течение шести-восьми недель, сообщает немецкое агентство Spiegel.
  • Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских военных и националистов с гражданским населением. Ведомство привело свидетельства жестокости и цинизма ВСУ и неонацистов.
  • Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил государственные награды участникам специальной операции на Украине. Церемония вручения состоялась в военном клиническом госпитале в Красногорске.

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Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил госнаграды участникам специальной операции на Украине. Бойцы ДНР и солдаты РФ эвакуировали 47 членов экипажей двух иностранных кораблей, блокированных «Азовом» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) в порту Мариуполя. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 апреля.
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