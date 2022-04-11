В США признали провальную политику по Украине

США не собирались принимать Украину в НАТО, пишет The American Conservative Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Политика США по вступлению Украины в НАТО провалилась, что привело к спецоперации на территории страны. Об этом пишет американский журнал The American Conservative.

«Публично и последовательно настаивая на праве Киева вступить в НАТО, США на самом деле не собирались принимать бывшую советскую республику в альянс. При этом Вашингтон проигнорировал позицию Москвы, для которой вступление Украины в НАТО было „красной линией“ в вопросе безопасности. Мы отказались выполнить самое давнее и важное требование русских, хотя в частном порядке признавались Украине, что не собираемся его выполнять. Государственный департамент допустил провал, не сделав все возможное для предотвращения спецоперации России на Украине», — пишет The American Conservative.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. Отказ Украины от вступления в НАТО является одним из требований России в переговорном процессе. Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась выполнить это требование, пишет RT.