Мэр Мелитополя: как живет город, освобожденный армией России

11 апреля 2022 в 08:58 Размер текста - 17 +

В Мелитополе работают все структуры жизнедеятельности (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобожденный российскими войсками Мелитополь развивается, в городе открываются объекты культуры и спорта для детей. Об этом рассказала мэр города Галина Данильченко. «Нужно обратиться к вопросам культуры, спорта, занятиям детей. С этой целью мы открываем школы, чтобы дети могли закончить нормально учебный год. Открываем объекты культуры и спорта: плавательный бассейн, ледовую арену. Город развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ — все работает», — сказала Данильченко в интервью РИА «Новости». Ранее Мелитополь начал преходить с украинской гривны на рубли. Сейчас российскую валюту принимают в магазинах и на заправках. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российские военные стараются не допустить напрасных жертв среди мирного населения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Освобожденный российскими войсками Мелитополь развивается, в городе открываются объекты культуры и спорта для детей. Об этом рассказала мэр города Галина Данильченко. «Нужно обратиться к вопросам культуры, спорта, занятиям детей. С этой целью мы открываем школы, чтобы дети могли закончить нормально учебный год. Открываем объекты культуры и спорта: плавательный бассейн, ледовую арену. Город развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ — все работает», — сказала Данильченко в интервью РИА «Новости». Ранее Мелитополь начал преходить с украинской гривны на рубли. Сейчас российскую валюту принимают в магазинах и на заправках. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российские военные стараются не допустить напрасных жертв среди мирного населения.