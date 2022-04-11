Мэр Мелитополя: как живет город, освобожденный армией России

Освобожденный российскими войсками Мелитополь развивается, в городе открываются объекты культуры и спорта для детей. Об этом рассказала мэр города Галина Данильченко.
«Нужно обратиться к вопросам культуры, спорта, занятиям детей. С этой целью мы открываем школы, чтобы дети могли закончить нормально учебный год. Открываем объекты культуры и спорта: плавательный бассейн, ледовую арену. Город развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ — все работает», — сказала Данильченко в интервью РИА «Новости».
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российские военные стараются не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
Освобожденный российскими войсками Мелитополь развивается, в городе открываются объекты культуры и спорта для детей. Об этом рассказала мэр города Галина Данильченко. «Нужно обратиться к вопросам культуры, спорта, занятиям детей. С этой целью мы открываем школы, чтобы дети могли закончить нормально учебный год. Открываем объекты культуры и спорта: плавательный бассейн, ледовую арену. Город развивается, мы сейчас стараемся все структуры жизнедеятельности города обеспечивать, у нас все объекты ЖКХ работают в штатном режиме: электроснабжение, вода, газ — все работает», — сказала Данильченко в интервью РИА «Новости». Ранее Мелитополь начал преходить с украинской гривны на рубли. Сейчас российскую валюту принимают в магазинах и на заправках. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российские военные стараются не допустить напрасных жертв среди мирного населения.