В ХМАО придет потепление

В ХМАО придет резкое потепление до +16 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО синоптики обещают потепление до +16 градусов. Средняя температура днем составит от 3 до 10 градусов выше нуля. Прогноз погоды на ближайшие дни составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«Преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью +2,-3 градуса, днем +3, +8 градусов, местами по западной половине округа до +15 градусов. 12 и 13 апреля преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура ночью -1,-6 градусов, днем +5, +10 градусов, местами до +16 градусов», — сказано в сообщении гидрометцентра.

Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение недели в Ханты-Мансийске температура днем составит от 4 до 9 градусов тепла. В пятницу ожидается потепление до +13 градусов и дождь. Погода с переменной облачностью и ветром силой до 8 м/с.

В Сургуте неделя начинается с 4-5 градусов тепла. К выходным температура поднимется до +15 градусов. В начале недели ожидается ясная погода, с пятницы по воскресенье синоптики обещают небольшой дождь. Ветер с порывами до 8 м/с.

В Нижневартовск потепление также придет к концу недели. По прогнозам специалистов, в субботу температура составит +16 градусов. Средняя дневная температура в течение недели составит 3-7 градусов выше нуля. Погода будет преимущественно пасмурная, ветер с порывами до 11 м/с.