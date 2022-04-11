Челябинского тюремного врача заподозрили в получении взятки

Уголовное дело возбуждено в следственном комитете Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врача расположенной в Челябинске медсанчасти № 74 ФСИН России, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Взятка была получена еще в 2019 году врачом-фтизиатром за ускорение процесса освобождения заключенного из колонии по медицинским показаниями — в связи с невозможностью содержания в местах лишения свободы. Всего получено около 60 тыс. рублей через родственника заключенного», — рассказал источник.

Преступление оперативным путем выявили сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). 42-летний подозреваемый на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В пресс-службе СУ СКР области информацию прокомментируют позднее.