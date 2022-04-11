Челябинского тюремного врача заподозрили в получении взятки

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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Уголовное дело возбуждено в следственном комитете Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врача расположенной в Челябинске медсанчасти № 74 ФСИН России, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Взятка была получена еще в 2019 году врачом-фтизиатром за ускорение процесса освобождения заключенного из колонии по медицинским показаниями — в связи с невозможностью содержания в местах лишения свободы. Всего получено около 60 тыс. рублей через родственника заключенного», — рассказал источник.

Преступление оперативным путем выявили сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). 42-летний подозреваемый на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В пресс-службе СУ СКР области информацию прокомментируют позднее.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врача расположенной в Челябинске медсанчасти № 74 ФСИН России, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Взятка была получена еще в 2019 году врачом-фтизиатром за ускорение процесса освобождения заключенного из колонии по медицинским показаниями — в связи с невозможностью содержания в местах лишения свободы. Всего получено около 60 тыс. рублей через родственника заключенного», — рассказал источник. Преступление оперативным путем выявили сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). 42-летний подозреваемый на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В пресс-службе СУ СКР области информацию прокомментируют позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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