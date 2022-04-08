Приборы челябинской компании «ЭлМетро» также поставляются в Китай (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Измерительные приборы, производимые компанией «ЭлМетро» из Челябинска, заменяют импортные, которые использовали в нефтегазодобывающей отрасли. Как сообщили URA.RU в компании, также продукция поставляется на китайский рынок.

«Изначально многие клиенты считали, что импортная электроника лучше, чем российская. Когда мы начинали разрабатывать свой кориолисовый расходомер, большинство российских компаний говорило, что это невозможно. Однако сейчас многие производства, в том числе зарубежные, приносят нам свои технические задания, и мы прорабатываем их», — рассказал URA.RU главный инженер компании «ЭлМетро» Павел Маркин.

Специалист добавил, что производимая компанией электроника, которая используется для кориолисовых и ультразвуковых расходомеров, приобретается китайскими коллегами. Китайцы, по словам Маркина, не могут повторить электронику с такими характеристиками и вынуждены закупать ее в Челябинске. Главный инженер сообщил, что сейчас при производстве приборов используется около 98% российских компонентов. По его словам, полностью перейти на отечественные составляющие не позволяет слабое микропроцессорное производство в стране. Сейчас необходимые процессоры закупаются в Китае.

Компания «ЭлМетро» постоянно модернизует и дорабатывает свои проекты. Заказчикам предлагают не просто приборы, а комплексные решения на их основе. Главный плюс компании — это гибкость. Под каждый заказ прорабатывается техническое решение, и только после этого прибор вводят в серийное производство. То есть, спецзаказы компании переходят в серийно-продаваемые изделия.

Российские компании начали осваивать программу импортозамещения после введения антироссийских санкций со стороны Европы и США. Многие нашли свою нишу на освободившемся рынке. Как заявили в Кремле, уже свыше шести тысяч ограничений введено в адрес России, однако, несмотря на это российская экономика все еще остается одной из сильнейших в мире.

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Научные лаборатории компании «ЭлМетро» Фото: официальный сайт компании «ЭлМетро»