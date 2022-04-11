В Кургане утки поселились во дворе дома в огромной луже. Видео

12 апреля 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Утки поселились в огромной луже в районе Рябково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в одном из дворов района Рябково по улице Чернореченской образовалась лужа, которую утки приняли за пруд. Видео поделилась Мария Михайлова в сообществе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В одном из дворов Рябково образовалась настолько огромная лужа, что утки подумали, что это озеро и поселились там», — написала девушка. Подписчики группы в комментариях разделились на два лагеря. Одни отнеслись к луже с утками с юмором, называя дом во дворе «элитной усадьбой с прудом». Другие же подметили, что это халатность ЖКХ, утки останутся голодными, поэтому юмор неуместен. Некоторые комментаторы собрались выходить на утиную охоту. URA.RU пыталось связаться с автором видеоролика Марией Михайловой, чтобы уточнить подробности. На момент публикации ответ от автора не был получен. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане в одном из дворов района Рябково по улице Чернореченской образовалась лужа, которую утки приняли за пруд. Видео поделилась Мария Михайлова в сообществе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В одном из дворов Рябково образовалась настолько огромная лужа, что утки подумали, что это озеро и поселились там», — написала девушка. Подписчики группы в комментариях разделились на два лагеря. Одни отнеслись к луже с утками с юмором, называя дом во дворе «элитной усадьбой с прудом». Другие же подметили, что это халатность ЖКХ, утки останутся голодными, поэтому юмор неуместен. Некоторые комментаторы собрались выходить на утиную охоту. URA.RU пыталось связаться с автором видеоролика Марией Михайловой, чтобы уточнить подробности. На момент публикации ответ от автора не был получен.