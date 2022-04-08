08 апреля 2022

Тюменские власти не приняли решения о праздновании Дня Победы

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Парад Победы. Тюмень , парад, день победы, 9 мая
Парад Победы не проводился в Тюмени в 2020 и 2021 годах Фото:
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Тюменские власти не приняли решения о том, как в регионе будет праздноваться 9 Мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Решение о формате проведения 9 Мая в Тюменской области еще не принято. О праздновании 77-летия Победы в регионе информация будет оперативно опубликована в информационном центре правительства Тюменской области», — ответили власти на запрос агентства.

В 2020 и 2021 годах Парад Победы не проводился в Тюмени из-за пандемии коронавируса. 30 марта губернатор Александр Моор продлил режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением опасной инфекции, до 1 мая.

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Тюменские власти не приняли решения о том, как в регионе будет праздноваться 9 Мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Решение о формате проведения 9 Мая в Тюменской области еще не принято. О праздновании 77-летия Победы в регионе информация будет оперативно опубликована в информационном центре правительства Тюменской области», — ответили власти на запрос агентства. В 2020 и 2021 годах Парад Победы не проводился в Тюмени из-за пандемии коронавируса. 30 марта губернатор Александр Моор продлил режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением опасной инфекции, до 1 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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