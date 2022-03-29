29 марта 2022

Тюменские власти продлили срок ограничений по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, человек в маске, выход есть, охранник, проверка qr-кода
Масочный режим в Тюменской области сохраняется как минимум до 1 мая Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности в Тюменской области, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до1 мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее ограничения действовали до 1 апреля.

«Ковидные ограничения продлены в Тюменской области до 1 мая. Решение принял сегодня региональный Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — рассказали в инфоцентре.

15 марта губернатор Александр Моор объявил о том, что в регионе отменяется большая часть ковидных ограничений — в частности, запрет на работу общепита после 23 часов и практика введения QR-кодов. Таким образом, в области сохраняется обязанность носить маски в общественных местах, а также ограничения по проведению массовых мероприятий.

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Режим повышенной готовности в Тюменской области, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до1 мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее ограничения действовали до 1 апреля. «Ковидные ограничения продлены в Тюменской области до 1 мая. Решение принял сегодня региональный Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — рассказали в инфоцентре. 15 марта губернатор Александр Моор объявил о том, что в регионе отменяется большая часть ковидных ограничений — в частности, запрет на работу общепита после 23 часов и практика введения QR-кодов. Таким образом, в области сохраняется обязанность носить маски в общественных местах, а также ограничения по проведению массовых мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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