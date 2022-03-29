Тюменские власти продлили срок ограничений по коронавирусу

Масочный режим в Тюменской области сохраняется как минимум до 1 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности в Тюменской области, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до1 мая. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее ограничения действовали до 1 апреля.

«Ковидные ограничения продлены в Тюменской области до 1 мая. Решение принял сегодня региональный Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — рассказали в инфоцентре.

15 марта губернатор Александр Моор объявил о том, что в регионе отменяется большая часть ковидных ограничений — в частности, запрет на работу общепита после 23 часов и практика введения QR-кодов. Таким образом, в области сохраняется обязанность носить маски в общественных местах, а также ограничения по проведению массовых мероприятий.