Курганская многодетная мать нашла способ обеспечить себя дровами

Сергей Миронов дважды помог многодетной матери из Курганской области решить вопрос с дровами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетная мать из села Давыдовка Притобольного района Курганской области обратилась к лидеру партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Сергею Миронову за помощью в покупке дров. Политик поручил местным партийцам оказать необходимую помощь. Об этом они сообщили на сайте регионального отделения партии.

«Стараемся помогать всем обратившимся по мере возможностей. В Притобольном районе мы поставщиков дров не нашли, поэтому пришлось везти их из Кургана», — рассказал председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Державин.

Многодетная мать из Давыдовки Притобольного района несколько лет назад уже обращалась к «справедливороссам» за помощью в обеспечении дровами. Тогда Миронов тоже дал поручение помочь женщине. По ее словам, работы в селе нет, люди ездят в город. На отопление дома каждый сезон необходимо минимум три машины дров, каждая стоит более 10 тысяч рублей.