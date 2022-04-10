10 апреля 2022
08 апреля 2022

Курганская многодетная мать нашла способ обеспечить себя дровами

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол. Разное. Курган, дрова, дрова у дома, крыша дома, забор
Сергей Миронов дважды помог многодетной матери из Курганской области решить вопрос с дровами Фото:

Многодетная мать из села Давыдовка Притобольного района Курганской области обратилась к лидеру партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Сергею Миронову за помощью в покупке дров. Политик поручил местным партийцам оказать необходимую помощь. Об этом они сообщили на сайте регионального отделения партии.

«Стараемся помогать всем обратившимся по мере возможностей. В Притобольном районе мы поставщиков дров не нашли, поэтому пришлось везти их из Кургана», — рассказал председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Державин.

Многодетная мать из Давыдовки Притобольного района несколько лет назад уже обращалась к «справедливороссам» за помощью в обеспечении дровами. Тогда Миронов тоже дал поручение помочь женщине. По ее словам, работы в селе нет, люди ездят в город. На отопление дома каждый сезон необходимо минимум три машины дров, каждая стоит более 10 тысяч рублей.

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Многодетная мать из села Давыдовка Притобольного района Курганской области обратилась к лидеру партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Сергею Миронову за помощью в покупке дров. Политик поручил местным партийцам оказать необходимую помощь. Об этом они сообщили на сайте регионального отделения партии. «Стараемся помогать всем обратившимся по мере возможностей. В Притобольном районе мы поставщиков дров не нашли, поэтому пришлось везти их из Кургана», — рассказал председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Державин. Многодетная мать из Давыдовки Притобольного района несколько лет назад уже обращалась к «справедливороссам» за помощью в обеспечении дровами. Тогда Миронов тоже дал поручение помочь женщине. По ее словам, работы в селе нет, люди ездят в город. На отопление дома каждый сезон необходимо минимум три машины дров, каждая стоит более 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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