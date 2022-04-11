Канцлер Австрии: разговор с Путиным был жестким 11 апреля 2022 в 20:21 Размер текста - 17 + Нехаммер назвал переговоры с Путиным открытыми, но жесткими Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Австрийский канцлер Карл Нехаммер рассказал, как прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, разговор был открытым, но жестким. «Дискуссия с Путиным была очень прямой, открытой и жесткой. Самым важным посланием Путину было то, что война в Украине должна закончиться, потому что „в войне есть только проигравшие с обеих сторон“», — передают слова Нехаммера Reuters. Нехаммер заявил, что Австрия не намерена отказываться от поставок российских нефти и газа. По его словам, подобные ограничения могут ослабить Австрию, но не Россию. Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Австрийский канцлер Карл Нехаммер рассказал, как прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, разговор был открытым, но жестким. «Дискуссия с Путиным была очень прямой, открытой и жесткой. Самым важным посланием Путину было то, что война в Украине должна закончиться, потому что „в войне есть только проигравшие с обеих сторон“», — передают слова Нехаммера Reuters. Нехаммер заявил, что Австрия не намерена отказываться от поставок российских нефти и газа. По его словам, подобные ограничения могут ослабить Австрию, но не Россию. Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям