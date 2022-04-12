CNN: Пентагон не смог доказать химатаку в Мариуполе

В Мариуполе не было корреспондентов CNN, которые могли бы подтвердить химатаку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пентагон не может подтвердить сообщения об использовании Россией химического оружия в Мариуполе в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

«Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские войска применили нечто, что может быть химическим оружием, в Мариуполе. Мы поделились этой информацией с нашими украинскими партнерами. Мы собираемся поговорить с ними напрямую, чтобы попытаться определить, что именно здесь произошло», — цитирует CNN Джона Кирби.

Издание отмечает, что не может подтвердить факт химического удара в Мариуполе. Корреспондентов CNN не было на месте и они не видели доказательств произошедшего или фото из источников Мариуполя, которые могли бы подтвердить это.

Информация о возможном нападении с использованием химического оружия в Мариуполе появилась в понедельник в telegram-канале «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Предполагалось, что использовался зарин, сообщает «Царьград». Президент Украины Владимир Зеленский призывал отнестись к этому серьезно, хотя представитель Мариуполя отмечал, что атака не подтверждена. Россия сообщала об уничтожении всех своих запасов химического оружия, в том числе и зарина, еще в 2017 году. Председатель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хамид Али Рао подтверждал эту информацию, передает RT.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. По словам российского лидера Владимира Путина, такие меры стали вынужденными для защиты населения Донбасса. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация.

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