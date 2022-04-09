ВСУ обстреляли «Градом» мирных жителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике в поселке Владимировка Вооруженные силы Украины обстреляли мирных жителей, которые стояли в очереди за получением гуманитарной помощи от военных ДНР. Такое заявление сделал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Украинскими боевиками был нанесен артиллерийский удар с применением РСЗО БМ-21 „Град“. В результате чего один пожилой мужчина 1950 года рождения скончался по дороге в больницу», — приводит его слова News.ru .

Несколько других мирных жителей ранены. «Пострадавшим оказали первую помощь военнослужащие, раздававшие гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.

Спецоперацию на Украине российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных документов украинских войск. Согласно ним, по Донбассу ВСУ начали бы атаку в марте этого года. В ведомстве отметили, что спецоперация позволила спасти мирных жителей ДНР.