11 апреля 2022

В Челябинскую область придут дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
С 12 апреля челябинцев ждут минимум три дождливых дня Фото:

Несколько дождливых дней ожидают жителей Челябинской области, начиная с 12 апреля. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«Днем вторника, 12 апреля, будет облачно с прояснением. Местами небольшие дожди, на юге до умеренных. Небольшие дожди ожидаются в Челябинской области также в дневное время 13 и 14 апреля. В самом Челябинске без особых осадков, лишь четверг днем может пройти небольшой дождь», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Одновременно с осадками в регион придет потепление. Так, ночью 14 апреля синоптики прогнозируют до плюс 6 градусов. Днем 13 апреля они обещают жителям области 10-15 градусов тепла, а днем 14 апреля — уже до плюс 19 градусов.

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Несколько дождливых дней ожидают жителей Челябинской области, начиная с 12 апреля. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «Днем вторника, 12 апреля, будет облачно с прояснением. Местами небольшие дожди, на юге до умеренных. Небольшие дожди ожидаются в Челябинской области также в дневное время 13 и 14 апреля. В самом Челябинске без особых осадков, лишь четверг днем может пройти небольшой дождь», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. Одновременно с осадками в регион придет потепление. Так, ночью 14 апреля синоптики прогнозируют до плюс 6 градусов. Днем 13 апреля они обещают жителям области 10-15 градусов тепла, а днем 14 апреля — уже до плюс 19 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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