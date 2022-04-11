С 12 апреля челябинцев ждут минимум три дождливых дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько дождливых дней ожидают жителей Челябинской области, начиная с 12 апреля. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«Днем вторника, 12 апреля, будет облачно с прояснением. Местами небольшие дожди, на юге до умеренных. Небольшие дожди ожидаются в Челябинской области также в дневное время 13 и 14 апреля. В самом Челябинске без особых осадков, лишь четверг днем может пройти небольшой дождь», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Одновременно с осадками в регион придет потепление. Так, ночью 14 апреля синоптики прогнозируют до плюс 6 градусов. Днем 13 апреля они обещают жителям области 10-15 градусов тепла, а днем 14 апреля — уже до плюс 19 градусов.

Скрин: официальный сайт Челябинского ЦГМС