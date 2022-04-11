Пьяного екатеринбуржца поймали при попытке утащить мальчика

По словам задержанного, он хотел всего лишь перевести ребенка через дорогу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пьяный житель Екатеринбурга 11 апреля попытался утащить маленького мальчика, который шел вместе со своим старшим братом в районе Химмаша. Мужчину задержал очевидец. Информацию об этом сообщила пресс-служба УМВД по Свердловской области.

«В отдел полиции № 13 доставили гражданина 1983 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Он пояснил, что находился на улице Инженерной и попытался перевести незнакомого ребенка через дорогу», — сообщает пресс-служба МВД. В этот момент мужчину и задержал очевидец.

Сейчас в отношении гражданина составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента проводится проверка.