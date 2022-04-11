11 апреля 2022

Пьяного екатеринбуржца поймали при попытке утащить мальчика

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
По словам задержанного, он хотел всего лишь перевести ребенка через дорогу Фото:

Пьяный житель Екатеринбурга 11 апреля попытался утащить маленького мальчика, который шел вместе со своим старшим братом в районе Химмаша. Мужчину задержал очевидец. Информацию об этом сообщила пресс-служба УМВД по Свердловской области.

«В отдел полиции № 13 доставили гражданина 1983 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Он пояснил, что находился на улице Инженерной и попытался перевести незнакомого ребенка через дорогу», — сообщает пресс-служба МВД. В этот момент мужчину и задержал очевидец.

Сейчас в отношении гражданина составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента проводится проверка.

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Пьяный житель Екатеринбурга 11 апреля попытался утащить маленького мальчика, который шел вместе со своим старшим братом в районе Химмаша. Мужчину задержал очевидец. Информацию об этом сообщила пресс-служба УМВД по Свердловской области. «В отдел полиции № 13 доставили гражданина 1983 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Он пояснил, что находился на улице Инженерной и попытался перевести незнакомого ребенка через дорогу», — сообщает пресс-служба МВД. В этот момент мужчину и задержал очевидец. Сейчас в отношении гражданина составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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