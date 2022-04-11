Пермяков предупредили об отключении ТВ и радио

Телеканалы и радио будут отключаться, но этот период будет длиться недолго Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае с 18 по 22 апреля будут происходить временные отключения цифровых и аналоговых телеканалов и радиостанций. Это связано с плановыми профилактическими работами, сообщили URA.RU в пресс-службе филиала РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр».

«В интересах телезрителей мы проведем профилактику тогда, когда большинство будет отдыхать или находиться на работе. В это время на экране телевизора появится надпись об отсутствии сигнала. Не следует менять настройки телевизора или радиоприемника», — сообщили в пресс-службе.

Когда профилактические работы закончатся, все программы будут доступны в обычном режиме. Профилактические работы пройдут по следующему расписанию:

Пермь, 18 апреля

С 04:00 до 13:00 — отключение радиостанций «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Наше Радио», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Радио Книга», «Радио 7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», «Шансон», «Камеди Радио», «Новое радио», «ПИ ФМ». Вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 в указанный период будет идти с перебоями.

Пермь, 20 апреля

С 11:00 до 17:00 — отключение телеканалов «Суббота», «Ю-ТВ» и радиостанции «Орфей».

Березники, 18 апреля

С 04:00 до 13:00 — отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиостанций «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Дорожное радио», «Звезда ФМ», аналоговых телепрограмм «Суббота», «Ю-ТВ», «Дисней».

Соликамск, 18 апреля

С 04:00 до 13:00 — отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2.

Ознакомиться с графиком отключений в других городах и селах края можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».

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