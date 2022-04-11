11 апреля 2022

В Курганской области продают часть завода. Фото

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Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, литейный цех, курганский арматурный завод, печь, масса металла, ковш с металлом
Помещения, связанные с заводом, продают в Катайске (архивное фото) Фото:

В Курганской области продают помещения в здании заводоуправления Катайского насосного завода. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Объект недвижимого имущества: помещения в здании заводоуправления 2. <…> Этаж № 1, по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 1-а/1», — указано в сообщении.

В открытых источниках указано, что данное здание связано с Катайским насосным заводом. Стоимость помещения площадью 261,5 квадратных метра оценили в 287 тыс. рублей. Также на сайте указано, что продается помещение, расположенное по адресу ул. Матросова, д. 1а, также связанное с заводом. Начальная цена помещения площадью 221,4 квадратных метра составила 243 тыс. рублей.

Ранее стало известно о продаже асфальтобетонного завода в Петуховском районе Курганской области. Стоимость завода оценили в 899 тыс. рублей.

Здание, расположенное по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 1-а/1
Фото:

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В Курганской области продают помещения в здании заводоуправления Катайского насосного завода. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества: помещения в здании заводоуправления 2. <…> Этаж № 1, по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 1-а/1», — указано в сообщении. В открытых источниках указано, что данное здание связано с Катайским насосным заводом. Стоимость помещения площадью 261,5 квадратных метра оценили в 287 тыс. рублей. Также на сайте указано, что продается помещение, расположенное по адресу ул. Матросова, д. 1а, также связанное с заводом. Начальная цена помещения площадью 221,4 квадратных метра составила 243 тыс. рублей. Ранее стало известно о продаже асфальтобетонного завода в Петуховском районе Курганской области. Стоимость завода оценили в 899 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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