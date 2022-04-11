В Курганской области продают часть завода. Фото

12 апреля 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Помещения, связанные с заводом, продают в Катайске (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области продают помещения в здании заводоуправления Катайского насосного завода. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества: помещения в здании заводоуправления 2. <…> Этаж № 1, по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 1-а/1», — указано в сообщении. В открытых источниках указано, что данное здание связано с Катайским насосным заводом. Стоимость помещения площадью 261,5 квадратных метра оценили в 287 тыс. рублей. Также на сайте указано, что продается помещение, расположенное по адресу ул. Матросова, д. 1а, также связанное с заводом. Начальная цена помещения площадью 221,4 квадратных метра составила 243 тыс. рублей. Ранее стало известно о продаже асфальтобетонного завода в Петуховском районе Курганской области. Стоимость завода оценили в 899 тыс. рублей. Здание, расположенное по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 1-а/1 Фото: сайт «Торги России» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Курганской области продают помещения в здании заводоуправления Катайского насосного завода. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества: помещения в здании заводоуправления 2. <…> Этаж № 1, по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 1-а/1», — указано в сообщении. В открытых источниках указано, что данное здание связано с Катайским насосным заводом. Стоимость помещения площадью 261,5 квадратных метра оценили в 287 тыс. рублей. Также на сайте указано, что продается помещение, расположенное по адресу ул. Матросова, д. 1а, также связанное с заводом. Начальная цена помещения площадью 221,4 квадратных метра составила 243 тыс. рублей. Ранее стало известно о продаже асфальтобетонного завода в Петуховском районе Курганской области. Стоимость завода оценили в 899 тыс. рублей.