20 января 2022
19 января 2022

В Курганской области продают завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие асфальтового завода AMOMATIC. Курган, щебень, асфальтовый завод
Асфальтобетонный завод в Петухово оценили в 899 тысяч рублей Фото:

Варгашинское предприятие по ремонту, строительству и содержанию дорог (принадлежит властям Курганской области) выставило на торги принадлежащий ему асфальтобетонный завод. Также предприятие продает асфальтосмеситель СИ-601 в Частоозерье. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Сооружение: асфальтобетонный завод АБЗ СИ-601, площадью 479,3 кв.м, расположенный по адресу: Курганская обл., Петуховский район, г. Петухово, Петуховский участок 23», — указано в объявлении. Стоимость завода 899 000 рублей.

Асфальтосмеситель в селе Частоозерье выставлен на торги с начальной ценой 381 тысяча рублей. Аукционы назначены на 31 января. «Продажа имущества осуществляется на основании плана реализации непрофильных активов АО „Варгашинское ДРСП“ по согласованию с департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области», — указано в аукционной документации.

Ранее URA.RU сообщало, что Варгашинское ДРСП продало асфальтобетонный завод в Половинском районе за 873,9 тысячи рублей. Договор купли-продажи заключили с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе. Перед этим Варгашинское ДРСП продало железнодорожный тупик протяженностью в 395 метров за 1,36 млн рублей. Ранее областные власти неоднократно пытались продать 51% акций самого Варгашинского ДРСП. В июле 2021 года их оценивали в 497,8 млн рублей.

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Варгашинское предприятие по ремонту, строительству и содержанию дорог (принадлежит властям Курганской области) выставило на торги принадлежащий ему асфальтобетонный завод. Также предприятие продает асфальтосмеситель СИ-601 в Частоозерье. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. «Сооружение: асфальтобетонный завод АБЗ СИ-601, площадью 479,3 кв.м, расположенный по адресу: Курганская обл., Петуховский район, г. Петухово, Петуховский участок 23», — указано в объявлении. Стоимость завода 899 000 рублей. Асфальтосмеситель в селе Частоозерье выставлен на торги с начальной ценой 381 тысяча рублей. Аукционы назначены на 31 января. «Продажа имущества осуществляется на основании плана реализации непрофильных активов АО „Варгашинское ДРСП“ по согласованию с департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области», — указано в аукционной документации. Ранее URA.RU сообщало, что Варгашинское ДРСП продало асфальтобетонный завод в Половинском районе за 873,9 тысячи рублей. Договор купли-продажи заключили с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе. Перед этим Варгашинское ДРСП продало железнодорожный тупик протяженностью в 395 метров за 1,36 млн рублей. Ранее областные власти неоднократно пытались продать 51% акций самого Варгашинского ДРСП. В июле 2021 года их оценивали в 497,8 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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