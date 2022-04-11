11 апреля 2022
08 апреля 2022

Власти раскрыли, как Тюмень украсят к 9 Мая. Скрины

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Виды Тюмени. Тюмень , весна, май, велосипедисты, площадь 400 лет Тюмени
В праздничном оформлении будут и нововведения (архивное фото) Фото:

Администрация Тюмени утвердила концепцию украшения города к 9 Мая. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава мэрии Руслан Кухарук. В областной столице появятся плакаты о героях Советского Союза, флаги, растяжки и селфи-рамки.

«Мы с коллегами рассмотрели планы по подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К 9 Мая разработана единая Концепция праздничного оформления города. Ее задача — объединить единой патриотической символикой все культурные события, приуроченные ко Дню Победы. А 1 Мая впервые будет салют в честь присвоения Тюмени звания „Город трудовой доблести“», — написал глава администрации города Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

К Дню Победы на остановках в Тюмени появятся плакаты с рассказами о героях Советского Союза, город украсят растяжки и флаги, селфи-рамки. Нововведением станут арт-объекты в форме звезд и фотозона из пайеток. Монтажные работы будут закончены до 24 апреля.

Ранее URA.RU писало, что областные власти все еще не приняли решение о том, в каком формате в регионе будет праздноваться День Победы. Два предыдущих года массовые мероприятия не проводились из-за пандемии.

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Администрация Тюмени утвердила концепцию украшения города к 9 Мая. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава мэрии Руслан Кухарук. В областной столице появятся плакаты о героях Советского Союза, флаги, растяжки и селфи-рамки. «Мы с коллегами рассмотрели планы по подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К 9 Мая разработана единая Концепция праздничного оформления города. Ее задача — объединить единой патриотической символикой все культурные события, приуроченные ко Дню Победы. А 1 Мая впервые будет салют в честь присвоения Тюмени звания „Город трудовой доблести“», — написал глава администрации города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. К Дню Победы на остановках в Тюмени появятся плакаты с рассказами о героях Советского Союза, город украсят растяжки и флаги, селфи-рамки. Нововведением станут арт-объекты в форме звезд и фотозона из пайеток. Монтажные работы будут закончены до 24 апреля. Ранее URA.RU писало, что областные власти все еще не приняли решение о том, в каком формате в регионе будет праздноваться День Победы. Два предыдущих года массовые мероприятия не проводились из-за пандемии.
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