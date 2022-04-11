Житель ХМАО укусил полицейского, который мешал ему спать

12 апреля 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Мужчина спал в подъезде после скандала с родственниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Федоровский Сургутского района 36-летний местный житель укусил полицейского. Сотрудник патрульно-постовой службы пытался разбудить нетрезвого мужчину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Сургутского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, 2 марта около 19 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спал в подъезде одного из домов после скандала с родственниками. Сотрудник патрульно-постовой службы попытался разбудить его и сопроводить в патрульную машину. В ответ мужчина набросился на полицейского и укусил его за палец. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего, уточнили в следственном комитете. Ранее URA.RU рассказывало, что пьяная жительница поселка Игрим (Березовском район) несколько раз ударила полицейского и укусила его помощника за то, что на нее оформили административный протокол. Женщина уже была судима за аналогичное преступление. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В поселке Федоровский Сургутского района 36-летний местный житель укусил полицейского. Сотрудник патрульно-постовой службы пытался разбудить нетрезвого мужчину. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Сургутского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, 2 марта около 19 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спал в подъезде одного из домов после скандала с родственниками. Сотрудник патрульно-постовой службы попытался разбудить его и сопроводить в патрульную машину. В ответ мужчина набросился на полицейского и укусил его за палец. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего, уточнили в следственном комитете. Ранее URA.RU рассказывало, что пьяная жительница поселка Игрим (Березовском район) несколько раз ударила полицейского и укусила его помощника за то, что на нее оформили административный протокол. Женщина уже была судима за аналогичное преступление.