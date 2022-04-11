Власти ЯНАО заплатят семьям военных в случае их гибели на Украине

Власти ЯНАО будут производить все выплаты из резервного фонда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти ЯНАО выплатят компенсацию от одного до трех миллионов рублей семьям военнослужащих из ЯНАО в случае их гибели или ранения во время спецоперации на Украине. Как сообщается из опубликованного документа. Единовременная выплата будет осуществляться в равных долях каждому члену семьи.

«Проектом постановления предусматривается единовременная выплата членам семьи военнослужащего, погибшего во время проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Также военнослужащему, получившему ранение, предусмотрена единовременная выплата из резервного фонда правительства ЯНАО», — говориться в комментарии к опубликованному на сайте правительства ЯНАО документу.

После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, семьи погибших военнослужащих получат три миллиона рубелей, а за ранение родственника миллион рублей. Все выплаты будут производиться за счет средств резервного фонда правительства ЯНАО. В тексте документа также добавляется, что выплата положена только тем кто постоянно проживал на территории Ямала на момент гибели или ранения родственника. На данный момент официально никто из военнослужащих из ЯНАО не погиб.

Данная компенсация будет выдана вместе с федеральной выплатой. Ранее URA.RU сообщало, что в случае гибели военнослужащего во время спецоперации на Украине власти РФ заплатят пять миллионов рублей его семье. Указ подписал о назначении выплаты подписал президент РФ Владимир Путин.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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