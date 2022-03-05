05 марта 2022

Путин подписал указ о выплате 5 млн семьям погибших военных

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин поручил выплатить 5 млн рублей семьям военных, погибших на Украине, на территориях ЛНР, ДНР и в Сирии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей», в соответствии с которым семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, на территориях ЛНР и ДНР, а также в ходе боевых действий в Сирии осуществляется выплата в размере 5 млн рублей. Указ опубликован на сайте Кремля.

«В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территорий Сирийской Арабской Республики <…> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях», — говорится в тексте указа. Отмечается, что выплата также распространяется на семьи военнослужащих, смерть которых наступила до истечения одного года со дня увольнения с военной службы вследствие травмы, ранения, контузии или заболевания, которые были получены при исполнении военных обязанностей.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины.

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей», в соответствии с которым семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, на территориях ЛНР и ДНР, а также в ходе боевых действий в Сирии осуществляется выплата в размере 5 млн рублей. Указ опубликован на сайте Кремля. «В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территорий Сирийской Арабской Республики <…> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях», — говорится в тексте указа. Отмечается, что выплата также распространяется на семьи военнослужащих, смерть которых наступила до истечения одного года со дня увольнения с военной службы вследствие травмы, ранения, контузии или заболевания, которые были получены при исполнении военных обязанностей. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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