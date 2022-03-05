Путин подписал указ о выплате 5 млн семьям погибших военных

06 марта 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Путин поручил выплатить 5 млн рублей семьям военных, погибших на Украине, на территориях ЛНР, ДНР и в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей», в соответствии с которым семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, на территориях ЛНР и ДНР, а также в ходе боевых действий в Сирии осуществляется выплата в размере 5 млн рублей. Указ опубликован на сайте Кремля. «В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территорий Сирийской Арабской Республики <…> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях», — говорится в тексте указа. Отмечается, что выплата также распространяется на семьи военнослужащих, смерть которых наступила до истечения одного года со дня увольнения с военной службы вследствие травмы, ранения, контузии или заболевания, которые были получены при исполнении военных обязанностей. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей», в соответствии с которым семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, на территориях ЛНР и ДНР, а также в ходе боевых действий в Сирии осуществляется выплата в размере 5 млн рублей. Указ опубликован на сайте Кремля. «В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территорий Сирийской Арабской Республики <…> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях», — говорится в тексте указа. Отмечается, что выплата также распространяется на семьи военнослужащих, смерть которых наступила до истечения одного года со дня увольнения с военной службы вследствие травмы, ранения, контузии или заболевания, которые были получены при исполнении военных обязанностей. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины.