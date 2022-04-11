Экс-мэра из ЯНАО, обвинявшегося в коррупции, реабилитировали

Уголовное расследование в отношении экс-главы Алесандра Иванова было прекращено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В отношении экс-главы Тазовского района (ЯНАО) Александра Иванова СУ СКР по ЯНАО прекратило уголовное расследование из-за отсутствия состава преступления. Как сообщил URA.RU адвокат Максим Тепляков, в отношении его подзащитного были прекращены уголовные дела по факту превышения полномочий, вмешательства в деятельности суда в целях воспрепятствования осуществления правосудия и о подстрекательстве другого человека к совершению преступления.

«Экс-глава Тазовского района Александра Иванова привлекался сотрудниками следственного управления следственного комитета по ЯНАО к уголовной ответственности по ст. 33 ч. 4, ст. 286 ч. 1 и ст. 294 ч. 1 УК РФ. Но по данным делам было прекращено уголовное преследование в связи с отсутствием состава преступления», — сообщил Максим Тепляков.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-главы Тазовского района Александра Иванова было возбужденно уголовное дело по факту использования служебных положений в корыстных целях. Помимо этого он был замешан в деле экс-начальника ОМВД по Тазовскому району ЯНАО Никиты Дубинко, который помог Иванову встретиться с задержанным экс-директором районного муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия Мисиром Исмаиловым. Он был обвинен в заключении фиктивного договора с коммерческой организацией с целью хищения почти 7,5 млн рублей. Однако он вернул похищенные деньги и получил условный срок, который впоследствии был заменен на реальный из-за нового дела.

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