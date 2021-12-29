В ЯНАО экс-мэр обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Экс-глава Тазовского района присвоил себе машину, которая должна была уйти в казну муниципалитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении экс-главы Тазовского района ЯНАО было возбужденно уголовное дело по факту использования служебных положений в корыстных целях. В 2015 году глава на деньги муниципалитета приобрел автомобиль, который оставил для личного пользования, а не передал его в казну района. Об этом сообщается на официальном сайте окружного управления Следственного комитета России.

«По версии следствия, в 2015 году глава Тазовского района лично обратился к генеральному директору коммерческой организации с просьбой приобрести автомобиль марки Toyota Camry для его постановки на баланс администрации района и дальнейшего обеспечения транспортных нужд работников органа местного самоуправления на территории Тюменской области. Однако обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности, не передал приобретенное транспортное средство в казну Тазовского района, а оставил его в личной собственности водителя», — говорится в сообщении следственного комитета.

Также предприниматель передал водителю экс-главы муниципалитета 1 млн 900 тысяч рублей для приобретения автомобиля на нужды администрации. По информации источников агентства, речь идет о скандальном главе Тазовского района Александре Иванове, который был замешан в коррупционном скандале. Прокуратура провела проверку на законность постановления о возбуждении уголовного дела.

Ранее в отношении политика было прекращено расследование другого уголовного дела. Александр Иванов обвинялся в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-начальника ОМВД по Тазовскому району ЯНАО Никиты Дубинко судом был вынесен оправдательный приговор. Он обвинялся в превышении своих полномочий из-за того, что помог экс-главе Тазовского района Александру Иванову встретиться с задержанным экс-директором районного муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия Мисиром Исмаиловым.

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