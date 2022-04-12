Безработным жителям ЯНАО оплатят профпереподготовку

Из бюджета ЯНАО выделят средства на профпереподготовку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Безработным ямальцам будут оплачивать профессиональную переподготовку, в том числе за пределами региона. Об этом сообщается в документах на сайте правительства ЯНАО.

«С 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе реализуется пилотная апробация механизмов организации государственных услуг в социальной сфере. Департаментом занятости населения автономного округа в качестве апробации механизма определена государственная услуга — „Организация профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности“, которая будет осуществляться на основании выдачи социального сертификата», — прокомментировали в пресс-службе ведомства документ.

Целью данной услуги власти обозначили повышение качества доступности профессионального обучения за счет привлечения негосударственного сектора и создания конкурентной среды. Безработные ямальцы смогут выбрать программу для обучения из реестра образовательных программ. Средства будут выделены из бюджета Ямала. Документ ждет подписи губернатора Дмитрия Артюхова.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала приняли решение платить бизнесменам, которые примут на временную работу безработных жителей. Таким способом они хотят снизить напряженность на рынке труда.