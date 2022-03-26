26 марта 2022
25 марта 2022

Власти ЯНАО будут платить бизнесменам за найм безработных

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , заседание, женские руки, руки, бумаги к заседанию
Власти нашли способ, как снизить напряженность на рынке труда Фото:

Власти планируют дать субсидии бизнесменам которые примут на временную работу безработных жителей ЯНАО. Такую меру собираются вводить, чтобы снизить напряженность на рынке труда. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Утверждаются порядки субсидирования работодателей по изменениям в государственную программу, направленную на снижение напряженности на рынке труда. Программа дополняется следующими мероприятиями: трудоустройство ищущих работу граждан на оплачиваемые общественные работы с сохранением в этот период выплаты пособия по безработице», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу.

Платить работодателям будут и за временное трудоустройство сотрудников, находящихся под риском увольнения. Кроме того, субсидии будут выдаваться и «за обучение работников промышленных организаций, которые находятся под риском увольнения».

Ранее сообщалось, что ситуация на рынке труда в ЯНАО стабильная. Однако жители региона стали чаще искать работу в марте.

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Власти планируют дать субсидии бизнесменам которые примут на временную работу безработных жителей ЯНАО. Такую меру собираются вводить, чтобы снизить напряженность на рынке труда. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «Утверждаются порядки субсидирования работодателей по изменениям в государственную программу, направленную на снижение напряженности на рынке труда. Программа дополняется следующими мероприятиями: трудоустройство ищущих работу граждан на оплачиваемые общественные работы с сохранением в этот период выплаты пособия по безработице», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу. Платить работодателям будут и за временное трудоустройство сотрудников, находящихся под риском увольнения. Кроме того, субсидии будут выдаваться и «за обучение работников промышленных организаций, которые находятся под риском увольнения». Ранее сообщалось, что ситуация на рынке труда в ЯНАО стабильная. Однако жители региона стали чаще искать работу в марте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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