Власти ЯНАО будут платить бизнесменам за найм безработных

Власти нашли способ, как снизить напряженность на рынке труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти планируют дать субсидии бизнесменам которые примут на временную работу безработных жителей ЯНАО. Такую меру собираются вводить, чтобы снизить напряженность на рынке труда. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Утверждаются порядки субсидирования работодателей по изменениям в государственную программу, направленную на снижение напряженности на рынке труда. Программа дополняется следующими мероприятиями: трудоустройство ищущих работу граждан на оплачиваемые общественные работы с сохранением в этот период выплаты пособия по безработице», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора к документу.

Платить работодателям будут и за временное трудоустройство сотрудников, находящихся под риском увольнения. Кроме того, субсидии будут выдаваться и «за обучение работников промышленных организаций, которые находятся под риском увольнения».

Ранее сообщалось, что ситуация на рынке труда в ЯНАО стабильная. Однако жители региона стали чаще искать работу в марте.