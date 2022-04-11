Жительница Ноябрьска получила собачьими фекалиями в лицо

Женщина проигнорировала просьбу убрать за собакой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Ноябрьска бросил женщине в лицо фекалии ее же собаки после того, как она наотрез отказалась убирать за питомцем на детской площадке. Конфликт произошел во дворе многоквартирного дома, сообщил местный паблик в соцсети «ВКонтакте».

«Мужчина заметил женщину, которая выгуливала своего любимца прямо на детской площадке, это очень возмутило жителя дома, и он попросил хозяйку убрать за ним, однако женщина просьбу проигнорировала и заявила, что ничего убирать вовсе не собирается и продолжила разговаривать по телефону», — написано в группе «[LIFE] Независимый Ноябрьск».

Инцидент произошел на улице Советская, 108. Жителя двора Дмитрия Нестерчука не устроило, что женщина проигнорировала его просьбу. В итоге мужчина не выдержал, подобрал фекалии собаки и бросил хозяйке в лицо. Конечно, такого поворота событий женщина точно не ожидала. Чем закончился конфликт — пока не известно.

«Давно наблюдаю ужасную картину, когда бессовестные хозяева своих четвероногих выгуливают на детской площадке, или же вовсе возле подъезда дают им справлять нужду. Все вокруг обгадили. Почему я должен всем этим любоваться? Как им самим не стремно», — цитирует паблик слова Дмитрия Нестерчука.