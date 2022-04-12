Bild: Зеленский отменил визит главы ФРГ из-за его поддержки РФ

12 апреля 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Зеленский отказался встречаться с президентом ФРГ, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве из-за его близких связей с Россией. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве. Авторы таблоида утверждают, что Зеленский планировал принять Штайнмайера в Киеве в среду, 13 апреля. По информации издания, причиной отказа Зеленского стали «тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел — с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым». Позже лидер ФРГ подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но власти Украины сочли его присутствие нежелательным. Вторым аргументом для отказа немецкому лидеру, по версии газеты, стала поддержка Штайнмайера «спорного газопровода „Северный поток — 2“» и то, что политик «считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства». Источники СМИ сообщили о том, что ведомство резидента Германии получило резкий отказ из Киева, однако возможность проведения встречи в будущем не исключается. Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны выразили несогласие с действиями РФ введением масштабных антироссийских санкций. Германия, в свою очередь, все еще продолжает получать российские энергоресурсы, несмотря на ограничение эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, санкции были бы введены в любом случае. Он отметил, что давление на РФ продолжается с 2000-х годов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве из-за его близких связей с Россией. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве. Авторы таблоида утверждают, что Зеленский планировал принять Штайнмайера в Киеве в среду, 13 апреля. По информации издания, причиной отказа Зеленского стали «тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел — с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым». Позже лидер ФРГ подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но власти Украины сочли его присутствие нежелательным. Вторым аргументом для отказа немецкому лидеру, по версии газеты, стала поддержка Штайнмайера «спорного газопровода „Северный поток — 2“» и то, что политик «считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства». Источники СМИ сообщили о том, что ведомство резидента Германии получило резкий отказ из Киева, однако возможность проведения встречи в будущем не исключается. Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны выразили несогласие с действиями РФ введением масштабных антироссийских санкций. Германия, в свою очередь, все еще продолжает получать российские энергоресурсы, несмотря на ограничение эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, санкции были бы введены в любом случае. Он отметил, что давление на РФ продолжается с 2000-х годов.