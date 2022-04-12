В России предложили исключить возможность дефицита детских смесей

13 апреля 2022 в 05:54 Размер текста - 17 +

Производителей детских смесей нужно признать системообразующими предприятиями, считает Татьяна Буцкая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Производителей детских смесей необходимо внести в список товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Такое предложение поступило от депутата Госдумы РФ Татьяны Буцкой. «Безусловно, поддержка производителей необходима и для того, чтобы смесь была на полках магазинов и завтра, и через три года. Какие мы видим пути решения? Производителей сухих молочных смесей необходимо внести в список системообразующих предприятий — это даст им право на льготное кредитование, чтобы получить оборотные средства», — передают слова Татьяны Буцкой «Известия». Отмечается, что в настоящий момент значительную часть российского рынка делят между собой пять производителей, чьи мощности расположены внутри страны: Nestle (Швейцария), Danone (Франция), «Беллакт» (Белоруссия), «Инфаприм» и «Фармалакт» (Россия). Российские компании обеспечивают лишь 28% потребностей внутреннего рынка. Сообщается, что из-за проблем с логистикой и ростом стоимости на импортные ингредиенты российские производители столкнулись с большими трудностями. Например, иностранные поставщики компонентов сегодня переходят на работу по предоплате, и чтобы приобрести ингредиенты для смеси необходимы оборотные средства. Член комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая, считает, что меры поддержки отрасли в сложившихся условиях совершенно необходимы. «Я убеждена, что протекционизм по отношению к российским производителям — это вопрос даже не целесообразности, а безопасности страны. Благодаря помощи отечественным бизнесменам должна появиться линейка продуктов, полностью соответствующая современным требованиям, — заключила она. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Из России в спешном порядке ушли многие компании по производству продуктов, одежды и обуви, косметики и бытовой техники и других предприятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Производителей детских смесей необходимо внести в список товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Такое предложение поступило от депутата Госдумы РФ Татьяны Буцкой. «Безусловно, поддержка производителей необходима и для того, чтобы смесь была на полках магазинов и завтра, и через три года. Какие мы видим пути решения? Производителей сухих молочных смесей необходимо внести в список системообразующих предприятий — это даст им право на льготное кредитование, чтобы получить оборотные средства», — передают слова Татьяны Буцкой «Известия». Отмечается, что в настоящий момент значительную часть российского рынка делят между собой пять производителей, чьи мощности расположены внутри страны: Nestle (Швейцария), Danone (Франция), «Беллакт» (Белоруссия), «Инфаприм» и «Фармалакт» (Россия). Российские компании обеспечивают лишь 28% потребностей внутреннего рынка. Сообщается, что из-за проблем с логистикой и ростом стоимости на импортные ингредиенты российские производители столкнулись с большими трудностями. Например, иностранные поставщики компонентов сегодня переходят на работу по предоплате, и чтобы приобрести ингредиенты для смеси необходимы оборотные средства. Член комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая, считает, что меры поддержки отрасли в сложившихся условиях совершенно необходимы. «Я убеждена, что протекционизм по отношению к российским производителям — это вопрос даже не целесообразности, а безопасности страны. Благодаря помощи отечественным бизнесменам должна появиться линейка продуктов, полностью соответствующая современным требованиям, — заключила она. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Из России в спешном порядке ушли многие компании по производству продуктов, одежды и обуви, косметики и бытовой техники и других предприятий.