Пермяков лишили премьеры спонсируемого властями фильма

Во всем основных кинотеатрах показа не будет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермяки не смогут массово посетить премьеру фильма «Подельники» (16+), который полностью снимали в Пермском крае. В прокат картина выходит 14 апреля, однако в расписании кинотеатров сети «Синема парк» — а это все крупные кинотеатры в Перми — этого фильма нет. Создатели фильма ранее получили из бюджета Прикамья 2,6 млн рублей.

«Картина „Подельники“ в конце прошлого года получила рибейт. Кинокомпания „Документальный дом Первое кино“ подтвердила затраты на территории региона и вернула себе в виде субсидии из бюджета Пермского края 2,6 млн рублей», — отмечается на сайте правительства Пермского края.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал эффективность рибейта как инструмента поддержки отрасли, подчеркнув, что фильмы, снятые на пермской земле, прославляют ее. Премьеру в Перми 14 апреля можно будет увидеть только в киноцентре «Премьер», где залы вмещают несколько десятков человек. «Мягкий кинотеатр» в ТРК «Спешиlove» начнет показ картины на день позже — 15 апреля.

Фильм «Подельники» основан на реальной истории. По сюжету у десятилетнего деревенского мальчика Ильи убивают отца, а преступник остается безнаказанным. Никого такое положение дел не беспокоит, кроме ребенка, который устраивает настоящую охоту за убийцей. В главных ролях — Юрий Борисов и Павел Деревянко, Лиза Янковская и 13-летний мальчик из пермского города Лысьва Ярослав Могильников. Роли актеров массовых сцен и актеров второго плана в драматическом триллере исполнили жители Пермского края, всего в проекте было задействовано более 200 пермяков.

Ранее URA.RU сообщало, что претендент на «Оскар» Люба Мульменко снимет в Перми художественный фильм «Фрау». Это — родной город режиссера.

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