Претендент на «Оскар» снимет в Перми художественный фильм

Пермячка Любовь Мульменко снимет фильм в локациях родного города Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский режиссер, претендент на «Оскар» и «Кинотавр» Люба Мульменко снимет в краевой столице полнометражный фильм «Фрау». Это история о любви и расставании с главным героем, напоминающим персонажа Фореста Гампа. О планах режиссера рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«Фильм полностью будет снят в Перми. Режиссер сразу планировала провести съемки в родном городе, поэтому в сюжете есть упоминания известных горожанам локаций: Пермский театр оперы и балета, набережная Камы, Северное кладбище и другие», — уточнили в пресс-службе.

Выход картины запланирован на 2023 год. Она будет претендовать на рибейт от краевого правительства — это когда после проведения съемок на территории региона компания может вернуть до 50% затрат, связанных с кинопроизводством. Таким образом власти стимулируют режиссеров прославлять родной край и привлекать сюда туристов.

На рибейт также заявились еще шесть проектов. Во всех фильмах для съемок частично или полностью будут использованы локации Пермского края. Это мультфильм от продюсерского центра «Прайм» «Зух! Из мира Пермского периода» про детеныша динозавра, фильм «Чувства Анны» Анны Меликян про работницу шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций, фильм «Она танцует» производства кинокомпании «Интерфест», в котором расскажут историю хореографа Ольги, продолжение фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» режиссера Антона Богданова и игровая лента от кинокомпании «СТВ» — история по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению». Также на конкурс заявился документальный фильм «Нечужие» продюсерского центра «Капризка». В нем расскажут об открытии первого центра помощи женщинам, получившим наказание за убийство своих мужей. Одним из продюсеров проекта выступит известный пермский документалист Павел Печенкин.

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