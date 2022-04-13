Турецкий политик: мины ВСУ нужны НАТО, чтобы войти в Черное море

13 апреля 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

США пытаются настроить Турцию против России, считает Сюлюк Хусейн Эрман Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО планировали выставить свой флот в Черном море под предлогом помощи в уничтожении дрейфующих якорных мин, установленных Украиной. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель главы бюро международных отношений турецкой партии «Ватан» Сюлюк Хусейн Эрман. «Есть разные трактовки события, я думаю, что мины, установленные Украиной, это провокация Запада, чтобы флот НАТО мог войти и якобы обезвредить мины, но на самом деле нервировать флот России. Я считаю, что это провокация с целью организации флота НАТО», — сказал Сюлюк Хусейн Эрман. По его словам, США использует Киев для своих нужд. «Америка преследует две цели: обескровить Россию руками Украины и натравить Турцию на РФ, чтобы те заняли антироссийскую позицию», — объяснил политик. По его словам, сейчас есть множество вбросов и провокаций, но Турция не поддается, все это не повлияет на многолетние отношения с Россией. Представитель партии «Ватан» отметил, что мины в Черном море не могли попасть туда случайно. «Министерство обороны Турции сообщало, что в таком количестве, чтобы оборвались мины, маловероятно, это или оплошность, или Украина специально установила их на мелководье. Надо устанавливать так, чтобы волны не срывали их с троса», — добавил Эрман. Он отметил, что турецкое военное ведомство указывало, что мины при обрыве троса должны деактивироваться, чего не произошло. Политик заявил, что существует опасность появления жертв из-за мин. «Это очень кропотливая работа, сложно обнаружить обычными радарами, их надо с воздуха искать. Они бесшумны, и волны снижают возможности обнаружения. Ущерба жизни и судам еще не было, но то, что Босфор узкий пролив и мины обнаружило рыбацкое судно, говорит, что опасность высока», — заключил собеседник URA.RU. По сообщению ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации России установили на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного около 420 мин. Позже они были зафиксированы у входа в пролив Босфор. Военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что украинские мины слишком устаревшие и в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. Некоторые из них уже вылавливают турецкие моряки. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, это было вынужденное решение, целью военных РФ является денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

НАТО планировали выставить свой флот в Черном море под предлогом помощи в уничтожении дрейфующих якорных мин, установленных Украиной. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель главы бюро международных отношений турецкой партии «Ватан» Сюлюк Хусейн Эрман. «Есть разные трактовки события, я думаю, что мины, установленные Украиной, это провокация Запада, чтобы флот НАТО мог войти и якобы обезвредить мины, но на самом деле нервировать флот России. Я считаю, что это провокация с целью организации флота НАТО», — сказал Сюлюк Хусейн Эрман. По его словам, США использует Киев для своих нужд. «Америка преследует две цели: обескровить Россию руками Украины и натравить Турцию на РФ, чтобы те заняли антироссийскую позицию», — объяснил политик. По его словам, сейчас есть множество вбросов и провокаций, но Турция не поддается, все это не повлияет на многолетние отношения с Россией. Представитель партии «Ватан» отметил, что мины в Черном море не могли попасть туда случайно. «Министерство обороны Турции сообщало, что в таком количестве, чтобы оборвались мины, маловероятно, это или оплошность, или Украина специально установила их на мелководье. Надо устанавливать так, чтобы волны не срывали их с троса», — добавил Эрман. Он отметил, что турецкое военное ведомство указывало, что мины при обрыве троса должны деактивироваться, чего не произошло. Политик заявил, что существует опасность появления жертв из-за мин. «Это очень кропотливая работа, сложно обнаружить обычными радарами, их надо с воздуха искать. Они бесшумны, и волны снижают возможности обнаружения. Ущерба жизни и судам еще не было, но то, что Босфор узкий пролив и мины обнаружило рыбацкое судно, говорит, что опасность высока», — заключил собеседник URA.RU. По сообщению ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации России установили на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного около 420 мин. Позже они были зафиксированы у входа в пролив Босфор. Военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что украинские мины слишком устаревшие и в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. Некоторые из них уже вылавливают турецкие моряки. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, это было вынужденное решение, целью военных РФ является денацификация и демилитаризация.