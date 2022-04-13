На эскизах показаны дома, площадки, благоустройство Фото: Андрей Варкентин © URA.RU

В Перми презентовали эскизный проект будущего инновационного поселка для айтишников, который планируют построить в юго-восточной части поселка Новые Ляды. Ссылку на проект выложили на сайте Пермской торгово-промышленной палаты.

«„Инновационный поселок“ — пилотный проект в сфере индивидуального жилищного строительства на территории технополиса „Новый Звездный“. Архитектуру и визуализацию подготовил архитектор Александр Зеленин», — указано в проекте.

В проекте показали схему расположения социальной инфраструктуры, расположение будущих домов — вид сверху. Далее идут эскизы с дизайнерскими и архитектурными решениями домов и благоустройства.

Команда застройщиков совместно со пермскими архитекторами при поддержке Технопарка «Морион Диджитал» инициировали девелоперский проект «42 Дома» — инновационный поселок для людей занятых в высокотехнологичном секторе экономики. По планам АО «Протон-ПМ» поселок должен стать центром высоких технологий Пермского Края — «Иннополисом Новый Звездный». Идея проекта в том, чтобы объединить удобство квартиры, свободу собственного дома, комьюнити возможности технопарка, релакс-потенциал санатория в одном безопасном пространстве.

Вот так будет выглядеть поселок: здесь и дома, и площадки, и парковки, и даже сцена для концертов Сайт Пермской торгово-промышленной палаты

На территории будет возможность выращивать овощи в теплицах Сайт Пермской торгово-промышленной палаты

В спортивной зоне планируют разместить брусья, силовые тренажеры и площадку для игровых видов спорта Сайт Пермской торгово-промышленной палаты

В поселке планируют сделать плавные изгибы дорожек и ограждений палисадников Сайт Пермской торгово-промышленной палаты

Так поселок будет выглядеть сверху Сайт Пермской торгово-промышленной палаты