Utair объявила о новом расписании рейсов для жителей УрФО

Из них 40 маршрутов будут внутри округа
Авиакомпания Utair вводит в весенне-летнем расписании рейсы по 54 направлениям. Из них 40 маршрутов по ХМАО, 14 — в другие регионы, сообщается на сайте перевозчика.
«Наша цель — обеспечить максимальную транспортную доступность округа», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. Авиакомпания реализует масштабную программу полетов, связывая небольшие города с административными центрами.
Маршруты в весенне-летнем расписании Utair:
- Сургут — Анапа, Баку, Барнаул, Белоярский, Геленджик, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Краснодар, Курган, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск, Нягань, Омск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Ташкент, Тюмень, Худжанд;
- Ханты-Мансийск — Белоярский, Екатеринбург, Игрим, Москва, Нижневартовск, Нягань, Омск, Сургут, Тюмень, Урай, Уфа;
- Нижневартовск — Анапа, Краснодар, Омск, Сочи, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск;
- Урай — Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск;
- Белоярский — Березово, Нягань, Тюмень, Советский, Сургут, Ханты-Мансийск;
- Березово — Белоярский, Игрим, Ханты-Мансийск;
- Игрим — Березово, Тюмень, Ханты-Мансийск;
- Нягань — Белоярский, Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск;
- Советский — Белоярский, Екатеринбург, Тюмень.
Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО запустят прямой рейс на Алтай. Перелеты по средам и субботам будет осуществлять авиакомпания Utair.
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