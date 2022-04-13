Utair объявила о новом расписании рейсов для жителей УрФО

13 апреля 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Из них 40 маршрутов будут внутри округа Фото: Алексей Андронов © URA.RU Авиакомпания Utair вводит в весенне-летнем расписании рейсы по 54 направлениям. Из них 40 маршрутов по ХМАО, 14 — в другие регионы, сообщается на сайте перевозчика. «Наша цель — обеспечить максимальную транспортную доступность округа», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. Авиакомпания реализует масштабную программу полетов, связывая небольшие города с административными центрами. Маршруты в весенне-летнем расписании Utair: Сургут — Анапа, Баку, Барнаул, Белоярский, Геленджик, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Краснодар, Курган, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск, Нягань, Омск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Ташкент, Тюмень, Худжанд;

Ханты-Мансийск — Белоярский, Екатеринбург, Игрим, Москва, Нижневартовск, Нягань, Омск, Сургут, Тюмень, Урай, Уфа;

Нижневартовск — Анапа, Краснодар, Омск, Сочи, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск;

Урай — Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск;

Белоярский — Березово, Нягань, Тюмень, Советский, Сургут, Ханты-Мансийск;

Березово — Белоярский, Игрим, Ханты-Мансийск;

Игрим — Березово, Тюмень, Ханты-Мансийск;

Нягань — Белоярский, Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск;

Советский — Белоярский, Екатеринбург, Тюмень. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО запустят прямой рейс на Алтай. Перелеты по средам и субботам будет осуществлять авиакомпания Utair. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Авиакомпания Utair вводит в весенне-летнем расписании рейсы по 54 направлениям. Из них 40 маршрутов по ХМАО, 14 — в другие регионы, сообщается на сайте перевозчика. «Наша цель — обеспечить максимальную транспортную доступность округа», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. Авиакомпания реализует масштабную программу полетов, связывая небольшие города с административными центрами. Маршруты в весенне-летнем расписании Utair: Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО запустят прямой рейс на Алтай. Перелеты по средам и субботам будет осуществлять авиакомпания Utair.