Utair объявила о новом расписании рейсов для жителей УрФО

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Клипарты. Сургут , аэропорт, самобранка, ютейр, utair, ютэйр
Из них 40 маршрутов будут внутри округа Фото:

Авиакомпания Utair вводит в весенне-летнем расписании рейсы по 54 направлениям. Из них 40 маршрутов по ХМАО, 14 — в другие регионы, сообщается на сайте перевозчика.

«Наша цель — обеспечить максимальную транспортную доступность округа», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. Авиакомпания реализует масштабную программу полетов, связывая небольшие города с административными центрами.

Маршруты в весенне-летнем расписании Utair:

  • Сургут — Анапа, Баку, Барнаул, Белоярский, Геленджик, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Краснодар, Курган, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск, Нягань, Омск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Ташкент, Тюмень, Худжанд;
  • Ханты-Мансийск — Белоярский, Екатеринбург, Игрим, Москва, Нижневартовск, Нягань, Омск, Сургут, Тюмень, Урай, Уфа;
  • Нижневартовск — Анапа, Краснодар, Омск, Сочи, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск;
  • Урай — Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск;
  • Белоярский — Березово, Нягань, Тюмень, Советский, Сургут, Ханты-Мансийск;
  • Березово — Белоярский, Игрим, Ханты-Мансийск;
  • Игрим — Березово, Тюмень, Ханты-Мансийск;
  • Нягань — Белоярский, Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск;
  • Советский — Белоярский, Екатеринбург, Тюмень.

Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО запустят прямой рейс на Алтай. Перелеты по средам и субботам будет осуществлять авиакомпания Utair.

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Авиакомпания Utair вводит в весенне-летнем расписании рейсы по 54 направлениям. Из них 40 маршрутов по ХМАО, 14 — в другие регионы, сообщается на сайте перевозчика. «Наша цель — обеспечить максимальную транспортную доступность округа», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. Авиакомпания реализует масштабную программу полетов, связывая небольшие города с административными центрами. Маршруты в весенне-летнем расписании Utair: Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО запустят прямой рейс на Алтай. Перелеты по средам и субботам будет осуществлять авиакомпания Utair.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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