07 апреля 2022

Из ХМАО запустят прямой рейс на Алтай

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, руслайн, взлет самолета, rusline, самолет в воздухе
С 4 мая откроется прямой рейс Сургут-Горно-Алтайск Фото:

Прямой рейс Сургут-Горно-Алтайск откроется с 4 мая. Перелеты по средам и субботам будет осуществлять авиакомпания Utair, сообщается на сайте перевозчика.

«Из Сургута в Горно-Алтайск самолет будет вылетать в 09:40 часов, из Горно-Алтайска в Сургут — в 15:40», — указано в сообщении. Стоимость билетов — от 4 985 рублей.

Также в указанные дни Utair выполняет рейсы Сургут-Барнаул. Вылет из Сургута в 15:40, из Барнаула в 21:20.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани объявили о запуске прямого рейса по маршруту Москва — Нягань — Москва с 31 мая. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро».

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Прямой рейс Сургут-Горно-Алтайск откроется с 4 мая. Перелеты по средам и субботам будет осуществлять авиакомпания Utair, сообщается на сайте перевозчика. «Из Сургута в Горно-Алтайск самолет будет вылетать в 09:40 часов, из Горно-Алтайска в Сургут — в 15:40», — указано в сообщении. Стоимость билетов — от 4 985 рублей. Также в указанные дни Utair выполняет рейсы Сургут-Барнаул. Вылет из Сургута в 15:40, из Барнаула в 21:20. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани объявили о запуске прямого рейса по маршруту Москва — Нягань — Москва с 31 мая. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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