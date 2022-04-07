Из ХМАО запустят прямой рейс на Алтай

С 4 мая откроется прямой рейс Сургут-Горно-Алтайск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Прямой рейс Сургут-Горно-Алтайск откроется с 4 мая. Перелеты по средам и субботам будет осуществлять авиакомпания Utair, сообщается на сайте перевозчика.

«Из Сургута в Горно-Алтайск самолет будет вылетать в 09:40 часов, из Горно-Алтайска в Сургут — в 15:40», — указано в сообщении. Стоимость билетов — от 4 985 рублей.

Также в указанные дни Utair выполняет рейсы Сургут-Барнаул. Вылет из Сургута в 15:40, из Барнаула в 21:20.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани объявили о запуске прямого рейса по маршруту Москва — Нягань — Москва с 31 мая. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро».