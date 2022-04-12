Ради импортозамещения тюменских коров заставят чаще рожать

13 апреля 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Новый метод оплодотворения позволит получать не одного, а десять телят в год от каждой коровы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Благодаря технологии эмбриотрансфера, в Тюменской области коровы смогут рожать потомство не один, а десять раз в год. Об этом URA.RU рассказали в группе компаний «Дамате». Метод применяют в целях импортозамещения, он позволяет снизить зависимость от зарубежного генного материала. «На молочном комплексе в Тюменской области начато внедрение технологии эмбриотрансфера — трансплантации элитных эмбрионов. Проект позволит снизить зависимость от импорта генматериала. Если при традиционном способе оплодотворения (искусственное осеменение) корова может дать не более одного теленка в год, то применение эмбриотрансфера позволит получать десятки голов потомства от одного животного», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Дамате». Работа ведется с конца 2021 года. В качестве доноров отобрали телок с самыми высокими показателями надоев, ценными племенными качествами, без аномалий в ДНК. У них взяли биоматериал, оплодотворили его семенем американских быков. Спустя неделю в лаборатории выросли эмбрионы, готовые к трансплантации. Эмбрионы подсадили коровам, сейчас на молочном комплексе ожидают появления первых телят. Как рассказали в «Дамате», эмбриотрансфер позволяет быстро накапливать генетический биоматериал высокого качества, снижая потребность в закупке его за рубежом. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Благодаря технологии эмбриотрансфера, в Тюменской области коровы смогут рожать потомство не один, а десять раз в год. Об этом URA.RU рассказали в группе компаний «Дамате». Метод применяют в целях импортозамещения, он позволяет снизить зависимость от зарубежного генного материала. «На молочном комплексе в Тюменской области начато внедрение технологии эмбриотрансфера — трансплантации элитных эмбрионов. Проект позволит снизить зависимость от импорта генматериала. Если при традиционном способе оплодотворения (искусственное осеменение) корова может дать не более одного теленка в год, то применение эмбриотрансфера позволит получать десятки голов потомства от одного животного», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Дамате». Работа ведется с конца 2021 года. В качестве доноров отобрали телок с самыми высокими показателями надоев, ценными племенными качествами, без аномалий в ДНК. У них взяли биоматериал, оплодотворили его семенем американских быков. Спустя неделю в лаборатории выросли эмбрионы, готовые к трансплантации. Эмбрионы подсадили коровам, сейчас на молочном комплексе ожидают появления первых телят. Как рассказали в «Дамате», эмбриотрансфер позволяет быстро накапливать генетический биоматериал высокого качества, снижая потребность в закупке его за рубежом.